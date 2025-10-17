Beim Laternenfest in Waiblingen sind am Samstag, 18. Oktober, wieder Groß und Klein in der Stadt unterwegs. Der krönende Abschluss ist ein Feuerwerk.
17.10.2025 - 15:00 Uhr
Das Laternenfest gehört in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zum Monat Oktober wie Weihnachten in den Dezember. Am Samstag, 18. Oktober, ist wieder halb Waiblingen auf den Beinen, wenn sich ab 18.30 Uhr zum mittlerweile 57. Mal der bunte Lichterzug aus großen und kleinen Teilnehmern durch die Innenstadt und bis zum Bürgerzentrum schlängelt.