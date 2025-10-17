Beim Laternenfest in Waiblingen sind am Samstag, 18. Oktober, wieder Groß und Klein in der Stadt unterwegs. Der krönende Abschluss ist ein Feuerwerk.

Das Laternenfest gehört in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zum Monat Oktober wie Weihnachten in den Dezember. Am Samstag, 18. Oktober, ist wieder halb Waiblingen auf den Beinen, wenn sich ab 18.30 Uhr zum mittlerweile 57. Mal der bunte Lichterzug aus großen und kleinen Teilnehmern durch die Innenstadt und bis zum Bürgerzentrum schlängelt.

Startpunkt ist wie in jedem Jahr der Alte Postplatz: Dort stellen sich die Laterne-Läuferinnen und -Läufer auf und ziehen dann in Begleitung von Musikkapellen los. Die Route führt vom Postplatz über die Kurze Straße und den Marktplatz zum Beinsteiner Torturm. Dort ist ein kurzes Vesper angesagt: Jedes Kind bekommt ein Hefegebäck und kann dann gestärkt weiter bis zum Bürgerzentrum an der Brühlwiese ziehen. Dort endet der Umzug mit einem bunten Feuerwerk und Bewirtung.

Unterwegs wird auch kräftig gesungen. Wer alle Strophen parat haben möchte, kann sich vorbereiten: auf dem Programm stehen traditionell die Lieder „Wer hat die schönsten Schäfchen?“, „Ich geh mit meiner Laterne“ sowie „Laterne, Laterne – Sonne, Mond und Sterne“ und „Weißt Du wie viel Sternlein stehen?“

Bustransfer in die Innenstadt

Das Laternenfest Waiblingen hat eine lange Tradition. (Symbolbild) Foto: dpa

Kinder, die eine Laterne bei sich tragen und aus den Stadtteilen Rinnenäcker und Korber Höhe sowie den Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker, Neustadt und der Gemeinde Korb kommen, können die Busse der Firmen Omnibus-Verkehr Ruoff und Müller nutzen. Die Abfahrtszeiten sind: