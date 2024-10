Jedes Jahr finden rund um den Sankt Martinstag Laternenumzüge statt. Vor allem die Kinder freuen sich darauf, mit ihren selbst gebastelten oder gekauften Laternen um die Häuser zu ziehen und Lieder zu singen. Mit diesen Liedern sind Sie perfekt vorbereitet.

8 Lieder für den Laternenumzug

Ich geh’ mit meiner Laterne

Ich geh mit meiner Laterne

Und meine Laterne mit mir

Dort oben leuchten die Sterne

Hier unten leuchten wir

Mein Licht geht aus; wir geh'n nach Haus

Rabimmel, rabammel, rabum

Mein Licht geht aus, wir geh'n nach Haus

Rabimmel, rabammel, rabum

Ich geh mit meiner Laterne

Und meine Laterne mit mir

Dort oben leuchten die Sterne

Hier unten leuchten wir

Mein Licht ist klein, ich geh allein

Rabimmel, rabammel, rabum

Mein Licht ist klein, ich geh allein

Rabimmel, rabammel, rabum

Ich geh mit meiner Laterne

Und meine Laterne mit mir

Dort oben leuchten die Sterne

Hier unten leuchten wir

Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht

Rabimmel, rabammel, rabum

Ich trag mein Licht, ich fürcht mich nicht

Rabimmel, rabammel, rabum

Ich geh mit meiner Laterne

Und meine Laterne mit mir

Dort oben leuchten die Sterne

Hier unten leuchten wir

Mein Licht ist schön, könnt ihr es seh'n?

Rabimmel, rabammel, rabum

Mein Licht ist schön, könnt ihr es seh'n?

Rabimmel, rabammel, rabum

Ich geh mit meiner Laterne

Und meine Laterne mit mir

Dort oben leuchten die Sterne

Hier unten leuchten wir

Wie schön das klingt, wenn jeder singt

Rabimmel, rabammel, rabum

Wie schön das klingt, wenn jeder singt

Rabimmel, rabammel, rabum

Laterne, Laterne

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Brenne auf, mein Licht, brenne auf, mein Licht

Aber nur meine liebe Laterne nicht

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Brenne auf, mein Licht, brenne auf, mein Licht

Aber nur meine liebe Laterne nicht

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Sperrt ihn ein den Wind, sperrt ihn ein den Wind

Er soll warten bis wir alle zu Hause sind

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Sperrt ihn ein den Wind, sperrt ihn ein den Wind

Er soll warten bis wir alle zu Hause sind

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Bleibe hell mein Licht, bleibe hell mein Licht

Denn sonst strahlt meine liebe Laterne nicht

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Bleibe hell mein Licht, bleibe hell mein Licht

Denn sonst strahlt meine liebe Laterne nicht

Durch die Straßen auf und nieder

Durch die Straßen auf und nieder

Leuchten die Laternen wieder

Rote, gelbe, grüne, blaue

Lieber Martin, komm und schaue

Rote, gelbe, grüne, blaue

Lieber Martin, komm und schaue

Wie die Blumen in dem Garten

Blüh'n Laternen aller Arten

Rote, gelbe, grüne, blaue

Lieber Martin, komm und schaue

Rote, gelbe, grüne, blaue

Lieber Martin, komm und schaue

Und wir gehen lange Strecken

Mit Laternen an den Stecken

Rote, gelbe, grüne, blaue

Lieber Martin, komm und schaue

Rote, gelbe, grüne, blaue

Lieber Martin, komm und schaue

Sankt Martin

Sankt Martin, Sankt Martin

Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind

Sein Ross, das trug ihn fort geschwind

Sankt Martin ritt mit leichtem Mut

Sein Mantel deckt ihn warm und gut

Im Schnee saß, im Schnee saß

Im Schnee da saß ein armer Mann

Hat Kleider nicht, hat Lumpen an

Oh helft mir doch in meiner Not

Sonst ist der bitt're Frost mein Tod

Sankt Martin, Sankt Martin

Sankt Martin zieht die Zügel an

Sein Ross steht still beim armen Mann

Sankt Martin mit dem Schwerte teilt

Den warmen Mantel unverweilt

Sankt Martin, Sankt Martin

Sankt Martin gibt den halben Still

Der Bettler rasch ihm danken will

Sankt Martin aber ritt in Eil

Hinweg mit seinem Mantelteil

Abends, wenn es dunkel wird

Abends, wenn es dunkel wird,

und die Fledermaus schon schwirrt,

ziehn wir mit Laterne aus

in den Garten hinterm Haus.

Und im Auf- und Niederwallen

lassen wir das Lied erschallen:

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne.

Plötzlich aus dem Wolkentor

kommt der gute Mond hervor,

wandelt seine Himmelsbahn,

wie ein Hauptlaternenmann.

Leuchtet bei dem Sterngefunkel,

lieblich aus dem blauen Dunkel

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne.

Ei, nun gehen wir nach Haus,

blasen die Laternen aus,

lassen Mond und Sternlein leuchten

in der Nacht allein,

bis die Sonne wird erwachen,

alle Lampen auszumachen.

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne.

Kommt, wir wolln Laterne laufen

Sommerkinder fangen Sonnenstrahlen

Und hüten sie wie ihren größten Schatz

Doch wenn die Tage kürzer werden, ist es bald so weit

Dann bringen sie uns Licht und Wärme in die Dunkelheit

Kommt wir wollen Laterne laufen, zündet eure Kerzen an

Kommt wir wollen Laterne laufen, Kind und Frau und Mann

Kommt wir wollen Laterne laufen, das ist unsere schönste Zeit

Kommt wir wollen Laterne laufen, alle sind bereit

Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne

Bis in weite Ferne über's ganze Land

Jeder soll uns hören, kann sich gern beschweren

Diese frechen Gören, das ist allerhand

Kommt wir wollen Laterne laufen, heute bleibt das Fernsehen aus

Kommt wir wollen Laterne laufen, keiner bleibt zu Haus

Kommt wir wollen Laterne laufen, nein wir fürchten nicht die Nacht

Kommt wir wollen Laterne laufen, das wär doch gelacht

Hell wie Mond und Sterne (hell wie Mond und Sterne)

Leuchtet die Laterne (leuchtet die Laterne)

Bis in weite Ferne (bis in weite Ferne)

Über's ganze Land

Jeder soll uns hören (jeder soll uns hören)

Kann sich gern beschweren (kann sich gern beschweren)

Diese frechen Gören (diese frechen Gören)

Das ist allerhand (allerhand)

Kommt wir wollen Laterne laufen, bis das letzte Licht verglüht

Kommt wir wollen Laterne laufen, singt mit uns das Lied

Hell wie Mond und Sterne (hell wie Mond und Sterne)

Leuchtet die Laterne (leuchtet die Laterne)

Bis in weite Ferne (bis in weite Ferne)

Über's ganze Land

Jeder soll uns hören (jeder soll uns hören)

Kann sich gern beschweren (kann sich gern beschweren)

Diese frechen Gören (diese frechen Gören)

Das ist allerhand

Das ist allerhand (allerhand)

Lesen Sie auch: Darf man an Halloween feiern?

Der Herbst ist da

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da

Er bringt uns Wind, hei hussassa!

Schüttelt ab die Blätter, bringt uns Regenwetter

Heia hussassa, der Herbst ist da!

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da

Er bringt uns Obst, hei hussassa!

Macht die Blätter bunter, wirft die Äpfel runter

Heia hussassa, der Herbst ist da!

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,

Er bringt uns Wein, hei hussassa!

Nüsse auf den Teller, Birnen in den Keller

Heia hussassa, der Herbst ist da!

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da

Er bringt uns Spaß, hei hussassa!

Rüttelt an den Zweigen, lässt die Drachen steigen

Heia hussassa, der Herbst ist da!

Heia hussassa, der Herbst ist da!

Bunt sind schon die Wälder

Bunt sind schon die Wälder

Gelb die Stoppelfelder

Und der Herbst beginnt

Rote Blätter fallen

Graue Nebel wallen

Kühler weht der Wind

Wie die volle Traube

Aus dem Rebenlaube

Purpurfarbig strahlt

Am Geländer reifen

Pfirsiche mit Streifen

Rot und weiß bemalt

Geige tönt und Flöte

Bei der Abendröte

Und im Mondenglanz

Junge Winzerinnen

Winken und beginnen

Frohen Erntetanz

Wann werden Laternenlieder gesungen?

Laternenlieder werden traditionell im Herbst, besonders rund um den Martinstag am 11. November, gesungen. In dieser Zeit finden in vielen Gemeinden Laternenumzüge statt, bei denen Kinder mit selbst gebastelten oder gekauften Laternen durch die Straßen ziehen. Die Lieder sind ein wichtiger Teil des Brauchs und sollen die Laternenumzüge begleiten und eine festliche Stimmung schaffen.

In manchen Regionen und Kindergärten werden Laternenlieder auch im Oktober oder bis in den November hinein gesungen, wenn die Laternenumzüge schon etwas früher stattfinden.

Was ist der Martinstag?

Der Martinstag ist ein christlicher Feiertag, der am 11. November gefeiert wird und das Leben und die Taten des heiligen Martin von Tours ehrt. Er ist einer der bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche und wird insbesondere für seine Nächstenliebe verehrt. Die bekannteste Geschichte über ihn erzählt, wie er als römischer Soldat auf einem winterlichen Ritt einem frierenden Bettler begegnete und ihm spontan mit seinem Schwert die Hälfte seines Mantels schenkte, um ihn vor der Kälte zu schützen. Es haben sich einige Bräuche und Traditionen rund um den Martinstag etabliert:

Laternenumzüge: Besonders Kinder ziehen am Abend des 11. November oder auch an einem anderen Tag rund um den Sankt Martinstag mit bunten Laternen durch die Straßen und singen Laternen und Martinslieder.

Martinsgänse: In vielen Regionen wird am Martinstag die sogenannte Martinsgans als Festessen serviert. Dies soll daran erinnern, dass sich Martin der Überlieferung nach vor seiner Ernennung zum Bischof im Gänsestall versteckte, doch die schnatternden Gänse ihn verrieten.

Martinsspiel: In vielen Kindergärten und Schulen wird die Geschichte des heiligen Martin als kleines Theaterstück nachgespielt, bei dem die Mantelteilung im Mittelpunkt steht.

Der Martinstag ist damit ein Fest, das auf den Werten der Hilfsbereitschaft und der Nächstenliebe basiert und besonders in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Teilen Frankreichs gefeiert wird.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.