Rund 40 Millionen Menschen in den USA haben mexikanische Wurzeln, doch im Fußball-Nationalteam spielen sie kaum eine Rolle.
10.06.2026 - 12:44 Uhr
Die mexikanische Nationalmannschaft hat ihr vorletztes Testspiel vor der WM in den USA bestritten. Und doch konnte man es als Heimspiel bezeichnen. Die Partie gegen Australien am 30. Mai (1:0) fand in der Rose Bowl von Pasadena statt, im Großraum Los Angeles. In dieser Metropolregion haben von insgesamt 19 Millionen Einwohnern rund ein Drittel biografische Wurzeln in Mexiko.