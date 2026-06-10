Rund 40 Millionen Menschen in den USA haben mexikanische Wurzeln, doch im Fußball-Nationalteam spielen sie kaum eine Rolle.

Die mexikanische Nationalmannschaft hat ihr vorletztes Testspiel vor der WM in den USA bestritten. Und doch konnte man es als Heimspiel bezeichnen. Die Partie gegen Australien am 30. Mai (1:0) fand in der Rose Bowl von Pasadena statt, im Großraum Los Angeles. In dieser Metropolregion haben von insgesamt 19 Millionen Einwohnern rund ein Drittel biografische Wurzeln in Mexiko.

 

Seit Anfang des Jahrtausends arbeitet der mexikanische Fußballverband mit einer US-Agentur zusammen. Jedes Jahr bestreitet das Nationalteam mindestens sechs Spiele in den USA, meist in Bundesstaaten, wo viele Latinos leben. Tickets für die „Mextour“, die oft in ausverkauften NFL-Stadien stattfindet, kosten oft mehr als 200 Dollar. Die Einnahmen sind drei- bis viermal so hoch wie bei Heimspielen in Mexiko City oder Guadalajara. Ein Teil davon verbleibt beim US-Fußballverband.

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In der Ära von Donald Trump werden oft die Unterschiede zwischen den Nachbarn betont. Im Fußball aber bilden die USA und Mexiko einen gemeinsamen Markt. Rund 40 Millionen Menschen in den USA sind mexikanischer Abstammung – das entspricht zwölf Prozent der Bevölkerung, und der Anteil wird weiterwachsen. Lange war die mexikanische Profiliga die meistgesehene Fußballliga im US-Fernsehen. Latinos freuten sich auf Gastspiele der mexikanischen Nationalmannschaft, mieden aber die Klubs der US-Profiliga. Das hat historische Gründe.

Als europäischer Sport vermarktet

Im späten 19. Jahrhundert brachten britische Einwanderer den Fußball in die USA. Bei der WM 1930 in Uruguay belegte die ausnahmslos weiße US-Mannschaft den dritten Platz. Auf Jahrzehnte hinaus prägten europäische Einwanderer den Fußball in den Vereinigten Staaten. Latinos, die häufig Rassismus erlebten, organisierten von den 1950er Jahren an ihre eigenen kleinen Ligen.

In den 1970ern wurden Profi-Ligen gegründet, die sich aber nicht lange hielten. 1974 gingen in der North American Soccer League die Los Angeles Aztecs auf Latinos zu. Auf der anderen Seite vermarktete die Liga Fußball als europäischen Sport. Die Aztecs verpflichteten berühmte Spieler wie George Best und Johan Cruyff. Kosten stiegen, Erfolg blieb aus, Zuschauerzahlen gingen zurück. 1984 wurde die Liga eingestellt.

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Das Werben um die mexikanischstämmige Minderheit war nicht durchdacht. Nach der erfolgreichen WM 1994, die in den USA fast 70.000 Zuschauer pro Spiel angelockt hatte, ging die Major League Soccer an den Start. Ein Klub im Großraum Los Angeles war Chivas USA, ein Ableger des mexikanischen Traditionsvereins Deportivo Guadalajara.

Der mexikanische Unternehmer Jorge Vergara wollte Chivas zu einem „echten Team für die Hispanics in Südkalifornien“ formen. Aber bei der Verpflichtung von Spielern und im Umgang zwischen Mitarbeitenden traten Konflikte auf. Der Klub konnte die Erwartungen weder sportlich noch kommerziell nicht erfüllen, 2014 war Schluss.

Die Major League Soccer öffnet sich den Latinos

Früher waren es die Aztecs und Chivas, heute sind es LA Galaxy und LAFC: Die Fußballklubs in Los Angeles stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie andere Wirtschaftszweige in Kalifornien. Sie wollen Jahrzehnte, die von Rassismus und Fehlern geprägt waren, hinter sich lassen und Latinos für sich gewinnen. Laut einer Studie der Stanford University wuchs das Einkommen von Latinos in den USA seit der Jahrtausendwende stärker als in jeder anderen großen Bevölkerungsgruppe. 60 Prozent der Latinos sind jünger als 35.

Seit einigen Jahren öffnet sich die Major League Soccer. Etliche US-Klubs veröffentlichen Videos und Botschaften auch auf Spanisch. Sie verkaufen Fanartikel in mexikanischen Landesfarben und laden mexikanische Influencer ein. Sie organisieren Autogrammstunden in Stadtvierteln mit hoher Latino-Bevölkerung und organisieren Pokalwettbewerbe wie den „Leagues Cup“, an denen Vereine aus den USA und Mexiko teilnehmen. So ist der Anteil von Fans mexikanischer Herkunft gewachsen, insbesondere in Kalifornien und Texas.

Keine Vielfalt auf den Spielfeldern

Doch die Vielfalt beschränkt sich auf die Tribünen. Das Antidiskriminierungsnetzwerk Fare weist in einer Studie nach, dass die Beteiligung von Latinos in Führungsgremien und Trainerstäben der US-Klubs kaum über einstellige Prozentpunkte hinausgeht. Auch auf den Spielfeldern scheinen die USA ein großes Potenzial nicht wahrzunehmen – sportlich und ökonomisch.

Fußball gilt in den USA vielerorts als Sport einer weißen Mittelschicht. Erhebungen zeigen, dass Talentakademien eher in einkommensstarken Gemeinden liegen. Ein Netzwerk mit gemeinnützigen Amateurvereinen wie in Deutschland gibt es nicht. Reisekosten, Übernachtung, Ausrüstung: Für die Eltern von Jungtalenten kommen in den USA schnell tausende Dollar zusammen.

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Latinos, die im Schnitt noch geringere Einkommen erhalten als weiße Amerikaner, sind im Nachteil. Aber nicht nur das. Allein im Großraum Los Angeles leben wohl etwa 800.000 Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere. Viele Eltern lateinamerikanischer Herkunft wollen ihre Kinder nicht bei Klubs anmelden und ihre Daten hinterlegen. So schaffen es Latinos selten an die Spitze. Für die WM wurden nur zwei Spieler mit mexikanischen Wurzeln ins US-Team berufen: Ricardo Pepi vom PSV Eindhoven und Alejandro Zendejas von Club América in Mexiko City.

Das US-Publikum jubelt für Mexiko

Es ist ein Vakuum, dass der mexikanische Fußballverband für sich nutzt. Dutzende Scouts suchen in den südlichen US-Bundesstaaten nach Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft. Im mexikanischen Team standen in diesem Jahr fünf Spieler, die in den USA aufgewachsen sind. Unter ihnen ist Obed Vargas, geboren in Alaska und seit kurzem für Atlético Madrid aktiv.

Obed Vargas, Nationalspieler von Mexiko, spricht bei einer Pressekonferenz Foto: Imago/Eyepix Group

Sollen sie doch ruhig alle nach Mexiko gehen, so ist zumindest die Haltung von vielen Anhängern Donald Trumps. Mehrfach trafen die Nationalteams der USA und Mexikos in den vergangenen Jahren auch in Los Angeles aufeinander. Meist fühlten sich die Gastgeber wie bei einem Auswärtsspiel, denn die Mehrheit des Publikums jubelte für die Mexikaner. Konservative Kommentatoren werteten das als Zeichen dafür, dass sich viele Amerikaner mexikanischer Herkunft eben nicht mit den USA identifizieren.

Um mehr Unterstützung für das eigene Team zu erhalten, verlegte der US-Verband wichtige Spiele gegen Mexiko in Städte mit wenig Latinos, etwa Columbus/Ohio. Die mexikanische Grenze ist von dort 2400 Kilometer entfernt.