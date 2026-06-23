Premiere in Renningen: Für den 1. AOK-Firmenlauf am Mittwoch gibt es über 400 Anmeldungen. Start ist um 18.30 Uhr in der Jahnstraße, danach feiern die Läufer eine After-Run-Party.

Zum heißen Pflaster wird Renningen am Mittwochabend: Um 18.30 Uhr fällt der Startschuss zum ersten Firmenlauf in der Stadt, bei dann wohl immer noch knapp 30 Grad Celsius. Der 1. AOK Firmenlauf Renningen ist Teil der BW-Running-Firmenlaufserie, der größten in Baden-Württemberg, und der einzige in der Region Leonberg.

Start und Ziel des neuen Firmenlaufs befinden sich in der Jahnstraße auf Höhe der Mediathek. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein flacher und für alle Leistungsniveaus geeigneter Zwei-Runden-Kurs mit einer Gesamtlänge von 4,6 Kilometern. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht der Leistungsgedanke, sondern das gemeinsame Erlebnis mit Kolleginnen und Kollegen, Bewegung nach Feierabend und gelebter Teamgeist.

Über 400 Anmeldungen für den Firmenlauf

Bereits jetzt haben sich mehr als 400 Starterinnen und Starter angemeldet. Der offizielle Meldeschluss ist bereits vorbei. Laut Veranstalter sind aber am Lauftag vor Ort Nachmeldungen ab 16 Uhr bis kurz vor Laufstart möglich. Das Mindestalter ist 16 Jahre. Auch Einzelstarts ohne Firma sind möglich.

Eine Besonderheit des 1. Firmenlaufs in Renningen ist der „Lauf für alle“, der bereits um 17.30 Uhr gestartet wird. Dabei handelt es sich um einen 1000 Meter langen Lauf um das Schulzentrum herum, bei dem Menschen mit und ohne Einschränkungen gemeinsam aktiv werden können. Sind alle Starter beider Läufe im Ziel, verwandelt sich die Jahnstraße am Abend in eine große After-Run- Party mit DJ, Catering und geselligem Ausklang.

„Mit dem AOK-Firmenlauf möchten wir Menschen in Bewegung bringen und gleichzeitig den Zusammenhalt innerhalb der Unternehmen stärken. Dass wir dieses neue Format nun erstmals gemeinsam mit BW-Running unterstützt von starken Partnern, in Renningen umsetzen können, freut uns sehr“, sagt Alexander Hübner, Projektleiter beim Württembergischen Leichtathletik-Verband.

Dieser ist Veranstalter der BW-Running-Serie, in Renningen gemeinsam mit der Stadt Renningen, der AOK Baden-Württemberg sowie der Sportvereinigung Renningen. „Wir freuen uns sehr, dass der AOK-Firmenlauf nach Renningen kommt und unsere sportbegeisterte Stadt um ein weiteres sportliches Highlight ergänzt“, erklärt Renningens Bürgermeisterin Melanie Hettmer. Die Stadtverwaltung beteilige sich sogar mit eigenen Teams.