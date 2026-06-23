Premiere in Renningen: Für den 1. AOK-Firmenlauf am Mittwoch gibt es über 400 Anmeldungen. Start ist um 18.30 Uhr in der Jahnstraße, danach feiern die Läufer eine After-Run-Party.
23.06.2026 - 07:00 Uhr
Zum heißen Pflaster wird Renningen am Mittwochabend: Um 18.30 Uhr fällt der Startschuss zum ersten Firmenlauf in der Stadt, bei dann wohl immer noch knapp 30 Grad Celsius. Der 1. AOK Firmenlauf Renningen ist Teil der BW-Running-Firmenlaufserie, der größten in Baden-Württemberg, und der einzige in der Region Leonberg.