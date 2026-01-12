Statt eines Zugtickets hält ein Fahrgast obszöne Videos auf seinem Handy bereit. Die Bundespolizei schreitet ein.

red/dpa/lsw 12.01.2026 - 13:55 Uhr

Ein Fahrgast in einer Regionalbahn hat der Zugbegleiterin bei einer Kontrolle pornografische Videos anstelle seiner Fahrkarte gezeigt. Zu dem Vorfall kam es am späten Freitagabend zwischen Laufenburg (Landkreis Waldshut) und Waldshut-Tiengen, wie die Polizei mitteilte. Als die Zugbegleiterin die Fahrkarte des 42-Jährigen sehen wollte, hat er demnach stattdessen auf seinem Handy Sexfilme vorgezeigt.