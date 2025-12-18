Nach einer Attacke in Laufenburg ermittelt die Kriminalpolizei: Ein Mann soll seine Frau und ihren Begleiter verletzt haben. Der Verdächtige stellte sich kurz nach der Tat selbst.

red/dpa/lsw 18.12.2025 - 14:54 Uhr

Ein Mann soll in Laufenburg (Kreis Waldshut) einen 38-jährigen Begleiter seiner Frau mit einem unbekannten spitzen Gegenstand verletzt haben. Das Opfer erlitt laut Polizei mehrere Stiche erlitten und ist mittelschwer verletzt. Auch die vom Verdächtigen getrennt lebende Frau wurde attackiert. Sie erlitt leichte Verletzungen.