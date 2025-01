Am Donnerstagmorgen blieb wegen eines Stromausfalls für einige Haushalte in Laufen am Neckar im Kreis Heilbronn das Licht aus.

Maria Fischer Melanie 09.01.2025 - 10:37 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist es in Teilen von Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) zu einem Stromausfall gekommen. Wie eine Sprecherin der ZEAG Energie AG in Heilbronn mitteilte, waren gegen 6:55 Uhr insgesamt neun Ortsnetzstationen betroffen, darunter drei Kundenstationen.