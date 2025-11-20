Der neue Eichelmann-Weinführer vergibt fünf Sterne für einen 18-Hektar-Betrieb in Korb – und das Prädikat „Weltklasse“. Um welches Weingut es sich handelt, lesen Sie hier.
20.11.2025 - 11:17 Uhr
Dass am Rand von Korb (Rems-Murr-Kreis) außergewöhnlich guter Wein gemacht wird, haben die Tester des renommierten Weinführers „Eichelmann“ nicht erst bei der jüngsten Verkostung der aktuellen Produktpalette bemerkt. Schon bisher wurde der Betrieb von Jens Zimmerle und seiner Frau Yvette unter den besten Weingütern Württembergs geführt.