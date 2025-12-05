Könnte Netflix neuer Besitzer des Studio-Urgesteins Warner Bros. werden? Wegen der Marktmacht des Streaming-Schwergewichts droht aber Gegenwind.
05.12.2025 - 06:55 Uhr
Der Streaming-Riese Netflix liegt Medienberichten zufolge vorn im Bieter-Wettstreit um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers. Netflix habe das höchste Gebot eingereicht, berichtete der Nachrichtensender CNN, der selbst zum Medienkonzern Warner Bros. Discovery gehört. Warner verhandele nun exklusiv mit Netflix, schrieben der Finanzdienst Bloomberg und das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf informierte Personen.