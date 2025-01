Eiskunstläufer an Bord der Unglücksmaschine in USA

Foto: Getty Images via AFP/ANDREW HARNIK

Unter den Opfern des Flugzeugabsturzes in Washington sollen junge Eiskunstlauftalente sein. Sie seien auf der Heimreise von einem Trainingscamp gewesen.

red/dpa 30.01.2025 - 10:03 Uhr

An Bord der in Washington abgestürzten Passagiermaschine waren laut US-Medien mehrere Eiskunstläufer, Trainer sowie deren Angehörige. Sie seien auf der Rückreise von einem Trainingslager gewesen, das im Rahmen der nationalen Meisterschaften in Wichita im Bundesstaat Kansas stattgefunden habe, hieß es. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.