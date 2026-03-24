Seit gut drei Wochen dauert der Iran-Krieg an, die wirtschaftlichen Folgen sind gravierend. Washington soll laut Berichten Teheran nun einen neuen Lösungsvorschlag unterbreitet haben.
24.03.2026 - 22:53 Uhr
Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt. Das Vermittlerland Pakistan habe dem Iran den Entwurf übermittelt, berichteten unter anderem „Axios“ und die „New York Times“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.