Fährt Manuel Neuer doch noch zur WM? Direkt nach dem letzten Spieltag schließt der Bayern-Torwart ein Comeback nicht mehr aus. Ein Medienbericht heizt das Thema weiter an.

Manuel Neuer wird einem Medienbericht zufolge sein Comeback im deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in diesem Sommer geben. Wie Sky Sport berichtete, soll der Torwart des FC Bayern in den Kader des DFB-Teams zurückkehren, sofern in den kommenden Tagen nichts Außergewöhnliches passiere und der 40-Jährige sich beim 5:1 gegen den 1. FC Köln nicht schwerer an der Wade verletzt habe. Neuer soll demnach in den vergangenen Tagen für die WM zugesagt haben.

Kurz zuvor hatte Neuer selbst ein mögliches Comeback im Nationalteam vor der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA nicht mehr ausgeschlossen. „Für mich ist das heute kein Thema“, sagte der Kapitän der Münchner nach dem letzten Bundesliga-Spiel der Saison bei Sky. „Ich bin da total entspannt. Es ist so, dass wir heute die Meisterschaft feiern. Ich habe in der nächsten Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal-Finale.“

Neuer vielsagend: „Das müsst ihr nicht wissen“

Neuer schloss seine Ausführungen auf die Frage, ob eine WM-Teilnahme ausgeschlossen sei, mit dem Satz: „Das müsst ihr nicht wissen.“

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass Neuer ins Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückkehren könnte. In den vergangenen Tagen habe es keinen Kontakt zum früheren Bayern-Coach gegeben, berichtete Neuer. „Wir haben das ganze Jahr Kontakt, ganz normal wie mit anderen ehemaligen Trainern und Verantwortlichen auch. Da war jetzt nichts Besonderes.“ Am 21. Mai will Nagelsmann seinen WM-Kader bekanntgeben.

Matthäus über Neuers möglichen WM-Einsatz: „Eher ja“

Sky-Experte Lothar Matthäus interpretierte die Aussagen, dass die Chancen höher sind, dass Neuer bei der WM dabei ist: „Für mich eher ja, wie nein“, sagte Matthäus. „Manuel Neuer ist für mich der beste deutsche Torhüter und die Besten sollten spielen.“

Im letzten Bundesliga-Spiel der Saison war Neuer nach einer Stunde für seinen Ersatzmann Jonas Urbig ausgewechselt worden. Dies sei auch mit Blick auf das DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart in Berlin geschehen, sagte der Routinier. „Ich habe etwas gemerkt in der Wade, deshalb wollte ich kein Risiko eingehen, auch wegen nächster Woche. Deshalb habe ich lieber gesagt, dass ich was spüre.“

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Baumann als sicherer Rückhalt

Der Torwart hatte bis zuletzt immer wieder glaubhaft betont, sein Rücktritt aus der Nationalelf sei in Stein gemeißelt. Verkündet hatte er ihn freilich vor zwei Jahren auch in der Annahme, dass Nagelsmann fortan auf Marc-André ter Stegen als Nummer eins setzen würde.

Marc-André ter Stegen Foto: Daniel Karmann/dpa

Das war tatsächlich der Plan des Bundestrainers, der aber schließlich von immer wieder neuen Verletzungen ter Stegens durchkreuzt wurde. Das eröffnete Stellvertreter Oliver Baumann eine unverhoffte Chance. Der Hoffenheimer war ein sicherer Rückhalt während der gesamten WM-Qualifikation im zweiten Halbjahr 2025 und stieg zur Nummer eins auf.

„Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt“, sagte Baumann nach dem 0:4 von Hoffenheim bei Borussia Mönchengladbach bei Sky. „Ich habe meine Infos.“ Diese würden aus einem Vier-Augen-Gespräch mit Nagelsmann stammen.