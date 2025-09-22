Baden-Württemberg will nach einem SWR-Bericht Wissenschaftler von US-Hochschulen abwerben. Insbesondere aus Harvard.
22.09.2025 - 08:02 Uhr
Wegen des Drucks von Donald Trump auf US-Eliteunis will Baden-Württemberg nach einem SWR-Bericht internationale Wissenschaftler von US-Hochschulen abwerben – insbesondere von der Elite-Universität Harvard. Das Angebot richte sich an Forscherinnen und Forscher, die wegen der restriktiven Politik unter Präsident Donald Trump nicht mehr in den USA bleiben wollten oder könnten. Das geht aus einer Kabinettsvorlage des Wissenschaftsministeriums hervor, die dem SWR vorliegt.