Ein Mann schießt auf zwei Nationalgardisten und verletzt sie lebensgefährlich. Einen Tag später stirbt die Frau – der Mann kämpft weiter um sein Leben.
28.11.2025 - 07:24 Uhr
Eine der beiden in der US-Hauptstadt Washington angeschossenen Nationalgardisten ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump gestorben. Bei einem abendlichen Gespräch mit online zugeschalteten Angehörigen des US-Militärs sagte der Republikaner, dass die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen sei. Der Mann kämpfe weiter um sein Leben, sagte Trump. „Er befindet sich in sehr schlechtem Zustand.“