Stellenabbau durch Künstliche Intelligenz – davon geht laut einer Umfrage des ifo-Instituts jedes vierte Unternehmen aus. Welche Branche dagegen mehr Jobs erwartet.

red/AFP 05.06.2025 - 08:28 Uhr

In der Wirtschaft gehen viele von einem Stellenabbau wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz aus. In einer Unternehmensbefragung des Ifo-Instituts gaben 27,1 Prozent an, dass sie in den kommenden fünf Jahren einen Rückgang bei den Arbeitsplätzen erwarten, wie das Münchener Institut am Donnerstag mitteilte. Mit zusätzlichen Stellen rechnen demnach nur 5,2 Prozent der Befragten, rund zwei Drittel erwarten keine Veränderung.