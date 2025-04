Tesla-Chef Elon Musk trat über Monate als enger Verbündeter von Donald Trump auf. Doch sorgen die ausufernden Zölle für Risse im Verhältnis zum US-Präsidenten?

red/dpa 08.04.2025 - 06:40 Uhr

Tech-Milliardär Elon Musk hat laut einem Medienbericht vergeblich versucht, Donald Trump zu einer Kehrtwende bei den weitreichenden Importzöllen zu überreden. Der Chef des Autobauers Tesla habe am Wochenende persönlich an den US-Präsidenten appelliert, schrieb die „Washington Post“ unter Berufung auf informierte Personen. Trump lehnte am Montag ein Aussetzen der Zölle trotz der Talfahrt an den Aktienmärkten ab.