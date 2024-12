Die Menschen im Südwesten brauchen häufiger Physiotherapie als der Bundesdurchschnitt. Das geht aus Zahlen der AOK hervor.

red/epd 18.12.2024 - 08:44 Uhr

Laut am Mittwoch in Stuttgart veröffentlichten Zahlen der AOK entfielen im vergangenen Jahr 73,3 Prozent der Ausgaben für Heilmitteltherapien in Baden-Württemberg auf die Physiotherapie. Der Bundesdurchschnitt lag bei 67,6 Prozent.