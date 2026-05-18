Ein lauter Knall hat am frühen Montagmorgen Reisende an der S-Bahn-Haltestelle am Stuttgarter Hauptbahnhof aufgeschreckt. Um 4.53 Uhr sei die Brandmeldeanlage ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der für den Bahnverkehr zuständigen Stuttgarter Inspektion der Bundespolizei. Daraufhin sei der Tiefbahnhof geräumt und der S-Bahn-Verkehr auf dem Abschnitt eingestellt worden.

Auch die Feuerwehr sei ausgerückt. Allerdings habe man keinen Brand feststellen können. Wegen der Berichte über einen lauten Knall habe der Notfallmanager der Deutschen Bahn die Oberleitung untersucht. Einen Schaden habe er aber nicht entdecken können, berichtete der Polizeisprecher. Daraufhin sei der Tiefbahnhof um 5.39 Uhr wieder freigegeben worden.

Taube in Oberleitung der S-Bahn Stuttgart?

Der oberirdische Hauptbahnhof und die Stationen der Stadtbahn seien von der Sperrung nicht betroffen gewesen. Die Polizei nehme an, dass womöglich eine Taube unglücklich in die Oberleitung geraten ist und den Knall ausgelöst hat, sagte der Polizeisprecher. Dies sei allerdings nur ein Theorie aus Erfahrung. Hinweise darauf wurden nicht gefunden.