Etwa 60 Menschen protestieren gegen den AfD-Kreisparteitag in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Trotzdem brechen die Organisatoren die Demo vorzeitig ab.

Nicole Töppke 04.05.2025 - 13:41 Uhr

Am Sonntagmorgen, 4. Mai, schallen wütende Rufe über den Vorplatz der Riedhalle in Steinheim an der Murr. Etwa 60 Menschen haben sich versammelt, um gegen eine AfD-Veranstaltung in der benachbarten Blankensteinhalle zu demonstrieren. „Rechtsextremes Pack“ oder „Nazibrut“, rufen die Demonstranten den vorbeifahrenden Parteimitgliedern in ihren Autos entgegen.