Der Kornwestheimer Oberbürgermeister Nico Lauxmann ist leidenschaftlicher VfB-Fan. So leidenschaftlich, dass er jetzt selbst im Verein mitmischen möchte. Nicht auf dem Rasen freilich, aber im Vereinsbeirat, einem Gremium, das unter anderem das Präsidium berät und die Interessen der Mitglieder vertreten soll.

Dieser Vereinsbeirat wird bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart am Samstag, 22. März, gewählt – wie im übrigen auch der Präsident des Vereins. Hier stellt sich bekanntermaßen der Landrat des Landkreises Ludwigsburg Dietmar Allgaier zur Wahl. Er ist seit einigen Monaten Interimspräsident des VfB und war früher einmal Erster Bürgermeister in Kornwestheim.

Schon als Kind war Lauxmann im Neckarstadion

Nico Lauxmann war beim VfB-Sieg in Turin dabei. Foto: dpa/Tom Weller

Den heutigen Kornwestheimer Oberbürgermeister zieht es nun also auch zum VfB. Mitglied ist Lauxmann seit 2018. Als Kind war er mit meinem Vater schon bei Leichtathletikveranstaltungen oder bei Spielen im Neckarstadion. Heute sitzt er bei Heimspielen oft mit seinem Sohn Anton auf der Tribüne.

Diese Leidenschaft für seinen Herzens-Club will er nun auch im Vereinsbeirat einbringen. Ob er da als OB der drittgrößten Stadt im Landkreis überhaupt die Zeit dafür hat? Nico Lauxmann lacht ob der Frage, der sich auch der Landrat kürzlich stellen musste. Und auch der Kornwestheimer OB sagt ja, die Zeit hat er. Weil er ein anderes Ehrenamt dafür abgegeben hat.

Lauxmann war 30 Jahre lang Schatzmeister beim Kreisverband des Böblinger Roten Kreuzes. Dort hat er nun seinen Rückzug angekündigt. „Ich finde es wichtig, ein Ehrenamt zu haben und ich will nicht nur in der Theorie drüber reden, sondern auch selbst tätig sein“, sagt der 49-Jährige.

Der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart setzt sich aus bis zu neun Mitgliedern in drei Gruppen zusammen: „Sport und Verein“, „Mitglieder und Fans“ und „Wirtschaft und Gesellschaft“. Für Letztere kandidiert Nico Lauxmann. Einbringen will er neben seiner Leidenschaft auch sein Netzwerk und seine Erfahrungen als OB. „Ansprechpartner für das Ehrenamt, eine Neuaufstellung der Vereinsförderung und eine gute Infrastruktur sind vergleichbare Aufgaben, die ich heute schon in meiner Stadt umsetze.“

Dauerkarten für die Heimspiele des VfB

Der Kornwestheimer OB hat Dauerkarten für die Heimspiele seines VfB. Zu jedem Spiel schafft er es nicht, räumt er ein. „Meine Stadt geht immer vor“, sagt er. Aber wenn es der Terminplan erlaubt, ist Nico Lauxmann in der MHP-Arena in Bad Cannstatt. Kürzlich hat er es sogar zu einem internationalen Auswärtsspiel geschafft.

Der VfB kickte im vergangenen Oktober bei Juventus Turin. Der Kornwestheimer Oberbürgermeister war bei dem 1:0-Sieg seines VfB in der Champions League dabei. Das hatte er sich schon immer gewünscht. „Ein Traum“, sagt er. „Das ist ein Erlebnis, von dem man in 20 Jahren noch erzählen kann.“