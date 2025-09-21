Deutschlands Top-Profi ist beim Laver Cup in San Francisco überraschend chancenlos. Auch der Weltranglistenerste bleibt im Einzel ohne Satzgewinn.
21.09.2025 - 08:20 Uhr
San Francisco - Deutschlands Top-Tennisspieler Alexander Zverev war chancenlos, auch der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz verlor sein Einzel deutlich: Das Team Europa benötigt beim Laver Cup in San Francisco gegen Team Welt ein Wunder für die Titelverteidigung. Am Schlusstag müssen die Europäer beim Stand von 3:9 alle noch vier ausstehenden Partien gewinnen. Team Welt benötigt dagegen nur noch zwei Siege für den insgesamt dritten Erfolg bei der 2017 ins Leben gerufenen Tennis-Showveranstaltung.