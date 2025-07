Party, Austausch und Outdoor-Session auf dem Kleinen Schlossplatz: Das Urban Dance Festival „LBC Summertime“ dauert erstmals eine Woche und will sich in die Stadt öffnen.

Seit 2022 veranstaltet Milyon Hagos den Streetdance-Wettbewerb „LBC Summertime“, zum zweiten Mal findet das Aufeinandertreffen internationaler Tänzerinnen und Tänzer Anfang August im Kunstverein Wagenhalle statt. Von Beginn an hat der 33-Jährige, der selbst in dem durch Michael Jackson bekannt gewordenen Stil „Popping“ tanzt, den Wettbewerb aus purem Idealismus organisiert; Einnahmen decken gerade so die Unkosten. „Mir ist der kulturelle Aspekt wichtiger, es ist eine Veranstaltung für unsere Community“, sagte Milyon Hagos im Gespräch mit unserer Zeitung, und weiter: „Ich will gewährleisten, dass wir uns hier international messen können.“ Auch Austausch und Inspiration seien ihm wichtig.

Milyon Hagos (zweiter von links) bei der Dance-Battle 2023 Foto: Lg /Ferdinando Iannone

Das Festival, das erst in Ludwigsburg, dann auf dem Wizemann-Areal stattfand, bleibt im Wandel. Statt sich auf zwei Tage mit Wettbewerben und Workshops zu beschränken, baut Milyon Hagos den Szenetreff zum einwöchigen Festival aus; getanzt wird am 5. August von 16.30 bis 22 Uhr auch auf dem Kleinen Schlossplatz; zur Outdoor-Session werden internationale Gäste erwartet. „Wir wollten das Festival öffnen und so niedrigschwellig wie möglich halten“, sagt Milyon Hagos. Eintritt erhoben werde deshalb nur am Haupttag, wenn am 9. August in den Wagenhallen um 13.30 Uhr die Battles starten (Registrierung von 12 bis 13 Uhr, die Finalrunden starten um 21 Uhr), sowie bei den Workshops, die zum Abschluss am Sonntag im Mtv in Ludwigsburg stattfinden.

Eine der Partys steigt im Stadtpalais

Zum Kennenlernen und Austausch gibt es am 4. August von 16.30 bis 22 Uhr eine Eröffnungsveranstaltung im Waranga. Ebenfalls bei freiem Eintritt steigt am 6. August im Flint-Club in Ludwigsburg von 19 bis 2 Uhr die erste Party des Urban Dance Festivals; die zweite folgt am nächsten Abend von 19.30 bis 23 Uhr im Stadtpalais in Stuttgart mit den DJs Roxswift und Stews.

Info

Termin

Das Urban Dance Festival „LBC Summertime“ findet vom 4. bis zum 10. August statt. Zum Wettbewerb am 9. August werden im Kunstverein Wagenhalle internationale Teilnehmer und Jury-Mitglieder erwartet.