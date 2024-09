Flüchtlingshelfer aus Tamm und Asperg (Kreis Ludwigsburg) üben scharfe Kritik an der Abstimmung, die die Bürgerinitiative vor Ort organisiert hat. Sie bemängeln Form und Inhalt der Organisation. Warum auch sie dennoch gegen eine Lea am Schanzacker sind.

Frank Ruppert 23.09.2024 - 11:56 Uhr

Fast 4000 Menschen haben am 15. September an einer Abstimmung der Bürgerinitiative gegen die Bebauung des Schanzackers teilgenommen und fast einhellig gegen eine Landeserstaufnahmestelle (Lea) dort votiert. Auch wenn die Abstimmung, die Tamm und Asperg stattfand, nicht auf die beiden Städte beschränkt war, ist davon auszugehen, dass der Großteil der Teilnehmer aus den Kommunen kommt, die in unmittelbarere Nähe zum Schanzacker, der auf Ludwigsburger Gemarkung liegt, leben.