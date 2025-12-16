Ditzingen reagiert verhalten auf die Nachricht, dass eine Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge nach Weilimdorf kommt. Auch der Stuttgarter OB Nopper hatte kein Mitspracherecht.
16.12.2025 - 07:30 Uhr
In Stuttgart unmittelbar in der Nachbarschaft zu Ditzingen, wird eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Geflüchtete einrichtet. Im Stadtteil Weilimdorf soll im Regelbetrieb Platz für 1300 Personen sein, zudem werden darüber hinaus Notkapazitäten für bis zu 500 Plätzen geschaffen. Die Stadt Stuttgart selbst hatte kein Mitspracherecht, ihr Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hatte im Lauf der Diskussion seine Ablehnung klar formuliert.