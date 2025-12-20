Von Stuttgart nach Kopenhagen Der blaue Container auf dem Meer
Vor vier Jahren ist der Bruder unserer Autorin von Stuttgart nach Dänemark gezogen. Seine Freundin und er teilen sich 30 Quadratmeter Wohnraum auf dem Wasser.
Wenn Amelie und Jonas aus dem Fenster gucken, ist da weit und breit kein lästiges Nachbarhaus, das Sicht und Licht rauben könnte. Stattdessen: das glitzernde Meer – und ein paar Container. Manchmal schiebt Jonas das bodentiefe Fenster gleich am Morgen auf, springt kopfüber hinaus ins Wasser. Manchmal trifft er Enten und Schwäne. Dann schwimmt er, schwimmen sie eine Weile umher, bevor Jonas wieder in den dunkelblauen Container steigt, duscht, frühstückt und zur Arbeit radelt.