Leben mit Down-Syndrom Jessica Hosang macht Mut: „Lade Leute ein, um unser Familienleben mitzubekommen“
Aiden ist 15 und lebt mit Down-Syndrom. Seine Mutter leitet eine Elterngruppe und steht rund 85 Familien mit Down-Syndrom-Kindern zur Seite.
Als Jessica Hosang 28 Jahre alt ist, bekommt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Uwe ihr erstes Kind. Die Schwangerschaft verläuft ohne Probleme, doch kurz nach der Geburt landet ihr Sohn Aiden auf der Intensivstation. Irgendetwas stimmt nicht. Nach Tests stellt sich heraus: Aiden hat das Down-Syndrom, auch Trisomie 21 genannt. Heute ist Aiden 15 Jahre alt. Seine Mutter ist mittlerweile Leiterin der Down-Syndrom Elterngruppe parenDS in Sindelfingen.