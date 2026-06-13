Lebendspende Organspende: wenn selbst der letzte Wille nicht zählt
Eine Frau liegt im Sterben. Sie hat zu Lebzeiten verfügt, dass ihre Organe gespendet werden dürfen. Doch dies scheitert an rechtlichen Hürden. Für den Ehemann ist das ein Skandal.
Eine Frau liegt im Sterben. Sie hat zu Lebzeiten verfügt, dass ihre Organe gespendet werden dürfen. Doch dies scheitert an rechtlichen Hürden. Für den Ehemann ist das ein Skandal.
Der Tod seiner Frau sollte das Leben anderer verlängern, sagt Eckhard Fründ. „Sie hat zu Lebzeiten immer gesagt: Wenn mein Körper ohne intensivmedizinische Behandlung nicht mehr lebensfähig ist, dann will ich sterben, und meine Organe sollen gespendet werden.“ Dieser Moment ist Ende vorigen Jahres eingetreten. Die 57-Jährige erlitt kurz vor Weihnachten eine Hirnblutung. „Am zweiten Weihnachtsfeiertag sagten die Ärzte, dass für meine Frau eine Rückkehr in ein in ihrem Sinne würdiges Leben ausgeschlossen werden kann.“
Forscher beziffern erstmals das Ausmaß eines weltumspannenden Geflechts aus Pilzfäden. Dessen Gewicht übersteigt das aller Menschen auf der Welt bei Weitem. In nur einem Teelöffel Erde verbergen sich dabei mehrere Meter dieses Lebensnetzes.
Der Kollaps eines Sterns am Ende seiner Entwicklung könnte statt zu einem Schwarzen Loch auch zu einem extrem kompakten Stern führen, einem sogenannten Gravastern, der von außen einem Schwarzen Loch ähnelt.
Einem neuen astrophysikalischen Modell zufolge könnte Dunkle Materie in zwei Varianten vorkommen. Der größte Teil dieser exotischen Materieform befindet sich demnach im energieärmeren Grundzustand.
Gravitationswellen könnten für die Produktion von Dunkler Materie in den frühen Phasen der Entstehung unseres Universums verantwortlich sein. Physiker sind dieser Theorie nun nachgegangen und kommen zu überraschenden Ergebnissen.
Die Erde nimmt so viel Wärme auf wie nie zuvor seit Messbeginn: Der aktuelle Klimabericht zeigt, wie schnell sich Ozeane und Atmosphäre weiter aufheizen und warum das Gleichgewicht ins Wanken gerät.