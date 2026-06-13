Der Tod seiner Frau sollte das Leben anderer verlängern, sagt Eckhard Fründ. „Sie hat zu Lebzeiten immer gesagt: Wenn mein Körper ohne intensivmedizinische Behandlung nicht mehr lebensfähig ist, dann will ich sterben, und meine Organe sollen gespendet werden.“ Dieser Moment ist Ende vorigen Jahres eingetreten. Die 57-Jährige erlitt kurz vor Weihnachten eine Hirnblutung. „Am zweiten Weihnachtsfeiertag sagten die Ärzte, dass für meine Frau eine Rückkehr in ein in ihrem Sinne würdiges Leben ausgeschlossen werden kann.“

Während er vom Tod seiner Frau erzählt, ist seine Stimme ruhig. Eckhard Fründ geht es in diesem Gespräch nicht um Trauerbewältigung. Ihm geht es darum, den letzten Willen seiner Frau aufzuzeigen, der ihr von dem deutschen Recht verwehrt worden ist: nämlich, dass es einer Verfechterin der Organspende wegen eines nicht eingetretenen Hirntodes nicht erlaubt wurde, ihre Nieren zur Transplantation freizugeben.

Viele Organspenden scheitern an fehlender Zustimmung

„Ihre Einwilligung hatte sie schon zu Studienzeiten in einem Organspendeausweis festgehalten, den sie im Jahr 2002 erneuert hat. Und auch von Seiten der Familie gab es keinerlei Einwände“, sagt Fründ. Selbst die behandelnden Ärzte eines großen Krankenhauses im Rhein-Neckar-Raum bestätigten, dass eine ihrer Nieren trotz intensivmedizinischer Behandlung grundsätzlich zur Transplantation geeignet wären. „Aber statt mit Vernunft und gesundem Menschenverstand Leben zu retten, halten wir in Deutschland lieber an dogmatischen Regeln fest – und verlieren so im Zweifel noch ein Leben mehr.“

Bundesweit standen im Jahr 2025 rund 8.100 Patientinnen und Patienten auf einer Warteliste für Organe, wie Daten der Vermittlungsstelle Eurotransplant zeigen. In demselben Zeitraum wurden insgesamt 3.256 Organe aus Deutschland sowie aus dem Eurotransplant-Verbund transplantiert – und ermöglichten so 3.150 Bundesbürgern eine bessere Lebensqualität oder sogar ein gutes Weiterleben. Zur Wahrheit gehört aber auch: Es sind immer noch zu wenig Spenderorgane. Experten zufolge ist die fehlende Dokumentation in Deutschland das größte Problem: Organspenden scheitern oft an einer fehlenden persönlichen Zustimmung.

Deutschland hält an der Hirntod-Regelung fest

Die Menschen verbinden Organspende oft mehr mit dem Verlust eines lieben Angehörigen als mit der Möglichkeit, Leben zu retten, sagt Bernd Jänigen. Der Leiter der Sektion Transplantationschirurgie in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg ist gerade mit seinem Team unterwegs in ein kleineres Krankenhaus im Schwarzwald. Dort soll er für die Deutsche Stiftung Organtransplantation einem Spender, dessen Hirntod festgestellt worden ist, Nieren und die Leber entnehmen. Ein Organspendeausweis liegt vor, die Familie hat einer postmortalen Entnahme zugestimmt. Ein klarer Fall – nach aktueller Rechtslage.

„Wir haben sehr strenge Bestimmungen, nach denen eine Organspende möglich ist“, sagt Jänigen. Diese lassen zwar keine Zweifel aufkommen, dass niemandem lebenswichtige Organe entnommen werden können, bevor alle Hirnfunktionen irreversibel ausgefallen sind – was nach neurologischen Kriterien den Tod bedeutet. „Das schließt allerdings viele Patienten von einer möglichen Organspende aus, die nicht primär einen Hirntod erleiden.“

„Wir haben sehr strenge Bestimmungen, nach denen eine Organspende möglich ist.“ Bernd Jänigen Leiter der Sektion Transplantationschirurgie in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie der Uniklinik Freiburg

Deshalb sind andere Länder inzwischen dazu übergegangen, Spenden auch nach einem kontrolliertem Herz-Kreislauf-Stillstand zu erlauben – wie Spanien, die Niederlande, Belgien, Großbritannien oder die Schweiz. Diese Regelung kommt etwa bei Patienten infrage, bei denen lebenserhaltende Maßnahmen beendet werden, wenn nach Meinung der behandelnden Ärzte in dem jeweiligen Land keine Aussicht auf Besserung mehr besteht.

Sorge vor Missbrauch weiterhin groß

Nach Eintritt des Herzstillstands wird eine festgelegte Wartezeit eingehalten; danach können Organe entnommen werden. Nach Ansicht der Bundesärztekammer berührt diese Regelung allerdings die sensibelste Grenze der Medizin und wird als unethisch abgelehnt. Hinzu kommen Ängste, dass Patienten auf der Intensivstation weniger therapiert werden könnten – damit Organe schnell und in bestmöglichem Zustand für eine Entnahme verfügbar sind.

Eckhard Fründ kennt die Regelung. „Und ich halte sie für unsinnig.“ Ethisch wichtiger wäre es doch, die Selbstbestimmung eines jeden Einzelnen zu achten: Seine Frau habe sich zu Lebzeiten sehr genau mit der Organspende befasst und ihre Entscheidung schriftlich festgehalten. Und nicht nur das: „Sie hat selbst mich dazu gebracht, einen Organspendeausweis auszufüllen.“ Damit alles im Notfall geklärt sei. „Ich hatte erwartet, dass es meine Entscheidung ist, was mit meinen Organen am Ende Lebens passiert, und die Entscheidung nicht in den Händen der Bundesärztekammer oder einzelner Parlamentarier liegt“, sagt Fründ.

Dass ihre Bemühungen am Ende an Gesetzen scheitern sollen, die damit begründet werden, einen möglichen Missbrauch – sprich eine vorschnelle Organentnahme – zu verhindern, hält er für skandalös: „Wenn jemand Missbrauch betreiben will, dann wird er Wege suchen und meistens auch Wege dafür finden“, sagt Fründ. Stattdessen werde in Kauf genommen, dass täglich Menschen ihr Leben verlieren, weil sie zu lange auf ein Organ warten müssen. Nach Angaben von Eurotransplant sterben hierzulande durchschnittlich zwei Menschen pro Tag, weil es für sie kein passendes Herz, keine Leber, Niere, Lunge oder Bauchspeicheldrüse gibt.

Nieren sind in Deutschland besonders gefragt

Im Klinikum Stuttgart berichtet Vedat Schwenger von seinen Patienten, die seit Jahren mit Dialyse behandelt werden, weil die eigenen Nieren den Dienst versagt haben: In Deutschland betrifft dies etwa 100.000 Menschen, die in der Regel dreimal pro Woche an der Maschine angeschlossen werden, die ihr Blut von Giftstoffen reinigt. „Es ist ein zeitaufwendiger Prozess, der die Betroffenen körperlich und psychisch belastet“, so Schwenger, der das interdisziplinäre Transplantationszentrum des Klinikums leitet. „Der einzige Ausweg ist eine Nierentransplantation.“

Das Klinikum Stuttgart ist das größte nicht-universitäre Transplantationszentrum, das sich vor allem auf Lebendspenden spezialisiert hat: Im Jahr 2025 waren es 77 Nieren, die an Schwerkranke vergeben worden sind. Und es dürften ruhig mehr sein angesichts der langen Wartezeit auf ein neues Organ, so Schwenger. „Aber auch bei der Lebendspende muss es ethisch korrekt zugehen“, betont der Nephrologe.

„Ich bleibe weiter optimistisch, dass diese Gesetzesänderung für eine Widerspruchslösung kommen wird“ Vedat Schwenger Nephrologe und Leiter des interdisziplinären Transplantationszentrum des Klinikums Stuttgart

Erst vor wenigen Wochen hat der Bundestag das Transplantationsgesetz im Bereich der Lebendspende reformiert: Bislang war eine Hergabe der Niere nur unter Verwandten und Menschen mit „besonderer persönlicher Verbundenheit“ möglich. Nun sind bei Nieren auch erweiterte Überkreuz-Lebendspenden erlaubt – etwa zwischen zwei Paaren, bei denen die direkte Spende medizinisch jeweils nicht passt.

Lebendspenden auch anonym möglich

Auch können Nieren künftig anonym gespendet werden. „Allerdings nicht von Menschen, die noch im Sterben liegen“, sagt Schwenger. Das Gesetz besagt, dass der Spender zum Zeitpunkt der Entscheidung für eine Lebendspende geschäftsfähig und damit bei vollem Bewusstsein sein muss. Eine vorausschauende Erklärung etwa in Form einer Patientenverfügung oder ein Organspendeausweis wie im Fall von Eckhard Fründs Ehefrau reiche dafür nicht aus.

Dass die aktuelle Reformation des Transplantationsgesetzes den Organmangel lösen wird, hält auch Vedat Schwenger für unwahrscheinlich. „Dafür bräuchte es eine Widerspruchslösung.“ Danach wäre jeder Erwachsene Organspender, sofern er nicht aktiv widerspricht. Viele europäische Nachbarländer nutzen ein solches Modell. „Wir dagegen halten uns zurück – dadurch sind betroffenen Menschen in Deutschland durch die lange Wartezeit benachteiligt“, sagt er. Aufgrund des Verteilungsprinzips von Eurotransplant erhalten Patienten hierzulande aber auch Organe aus dem Ausland.

Im Jahr 2020 ist eine entsprechende Änderung im Transplantationsgesetz gescheitert. Nun hatte eine fraktionsübergreifende Gruppe einen neuen Vorstoß gewagt und eine Änderung präsentiert. „Ich bin optimistisch, dass diese Gesetzesänderung kommen wird“, so Schwenger. Bis dahin sollten alle am Organspendeprozess beteiligten Personen in den Kliniken – von der Geschäftsführung bis zur Intensivpflegekraft – den Vorgang der Organspende zur Selbstverständlichkeit werden lassen, so der Mediziner.

Witwer: „Entscheidung für Organspende muss erleichtert werden“

Eckhard Fründ ist Ingenieur bei einem großen Unternehmen in der Lkw-Branche. „Von meiner Arbeit kenne ich den Satz: Keep it simple, Stupid! – Halte es so einfach wie möglich, Dummkopf“, sagt er. „Aber wenn es um Organspende geht, wird es kompliziert – für jeden.“ In einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2024 gaben 85 Prozent der Befragten an, dem Thema grundsätzlich positiv gegenüberzustehen. „Statt diese Haltung zur Organspende zu fördern, werden die Menschen mit dogmatischen Regelungen verunsichert.“

Dabei könne es so einfach sein, die Menschen dazu aufzufordern, ihre Entscheidung regelmäßig zu dokumentieren, etwa bei alltäglichen Behördengängen, um einen Pass oder Personalausweis zu beantragen oder zu verlängern. „Eine einfache Abfrage, in der nur ein Kreuzchen gemacht werden muss, setzt niemanden unter Druck.“ An seiner rechten Hand sind zwei silberne Ringe zu sehen – den eigenen Ehering am Ringfinger, den seiner Frau am kleinen Finger. Er habe mit ihrer Geschichte den Weg der Öffentlichkeit gewählt, um sich für eine Vereinfachung der Organspende einzusetzen. „Das bin ich meiner verstorbenen Frau schuldig.“