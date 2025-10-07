In Baden-Württemberg leben Frauen im Schnitt rund vier Jahre länger als Männer. Was sich an der Lebenserwartung verändert hat und was dahintersteckt.
07.10.2025 - 12:14 Uhr
Frauen in Baden-Württemberg leben im Durchschnitt rund vier Jahre länger als Männer. Die Lebenserwartung von neugeborenen Jungen liegt derzeit bei 79,9 Jahren während Mädchen im Schnitt 84,1 Jahre alt werden sollen, teilte das Statistische Landesamt mit. Die Lebenserwartung stieg im Vergleich zum Vorjahr um circa 0,2 beziehungsweise 0,3 Jahre an.