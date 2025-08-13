Geschwollene Gelenke, die bei jeder Bewegung schmerzen: Fünf Millionen Deutsche haben Beschwerden durch Arthrose. Forscher haben einen neuen Ansatz zur Gelenkschonung weiterentwickelt.
New York/Neijiang - Arthrose-Betroffene können einer Studie zufolge durch eine leichte Anpassung ihres Gangs das Fortschreiten ihrer Erkrankung verlangsamen. Die laut der Co-Leiterin der im Fachblatt "The Lancet Rheumatology" erschienenen Studie, Valentina Mazzoli, "einfache und relativ kostengünstige Möglichkeit zur Behandlung von Arthrose im Frühstadium" könne die Belastung der Knie reduzieren – auch mit positiven Folgen für das Schmerzempfinden.