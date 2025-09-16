Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Rouven Laur ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein wichtiges Signal für Polizisten in Deutschland.
16.09.2025 - 12:49 Uhr
Der Fall des getöteten Polizisten Rouven Laur hat seine Polizei-Kollegen in ganz Deutschland bewegt: Der 29-Jährige hatte am 31. Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz bei einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) andere vor einem Messerangreifer schützen wollen – und war dann selbst tödlich verletzt worden. Jetzt hat das Oberlandesgericht Stuttgart den Angeklagten, den 26-jährigen Afghanen Sulaiman A., wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.