Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen zwei Männer wegen Raubüberfällen in Renningen, Rutesheim und Korntal-Münchingen begonnen. Einem droht die Höchststrafe.

Henning Maak 16.02.2025 - 11:08 Uhr

Als der erste Angeklagte in den Sitzungssaal des Stuttgarter Landgerichts geführt wird, bekommt er auf Anraten seines Anwalts einen Platz mit etwas Abstand zum Tisch seines Mitangeklagten zugewiesen. Warum, zeigt sich nur eine Minute später: „Du Missgeburt, wenn ich dich erwische. Was hast du der Polizei erzählt?“, brüllt der bis ins Gesicht tätowierte zweite Angeklagte lautstark, der in Hand- und Fußfesseln vorgeführt wird, in Richtung des ersten und schließt anschließend auch noch eine Beleidigung in Richtung von dessen Verteidiger an, der versucht hatte, mäßigend auf ihn einzuwirken.