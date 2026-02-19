 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Die Strafe wird Südkoreas Ex-Präsident Yoon wohl kaum voll absitzen müssen

Lebenslange Haft Die Strafe wird Südkoreas Ex-Präsident Yoon wohl kaum voll absitzen müssen

Lebenslange Haft: Die Strafe wird Südkoreas Ex-Präsident Yoon wohl kaum voll absitzen müssen
1
Der ehemalige südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol (Mi.) bei einem Gerichtstermin. Foto: Pool Reuters/AP/dpa/Kim Hong-Ji

Südkoreas früherer Präsident Yoon rief das Kriegsrecht aus und stürzte seine Land in eine Krise. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert.

Am Ende ist es dann doch nicht die Todesstrafe für Yoon Suk Yeol geworden, wie die Sonderstaatsanwaltschaft zuvor gefordert hatte. Das zentrale Bezirksgericht Seoul sah es allerdings als erwiesen an, dass der südkoreanische Ex-Präsident einen Aufstand angeführt hat – mit dem Ziel, die demokratische Ordnung außer Kraft zu setzen und die Nationalversammlung zu lähmen. Dafür wurde Yoon nun zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt.

 

Ein Rückblick: In den Abendstunden des 3. Dezembers 2024 hatte der konservative Ex-Präsident völlig überraschend das Kriegsrecht ausgerufen. In einer Fernsehansprache warnte Yoon mit ernster Mine vor einer kommunistisch unterwanderten Opposition, welche die freiheitliche Ordnung des Landes gefährden würde.

Südkoreas Demokratie blieb standhaft

Noch als seine Worte über den Äther gingen, flogen bereits die Militärhubschrauber über den Han-Fluss in Richtung Parlament. Dort schlugen Soldaten die Fenster ein, um sich Zugang zum Gebäude zu sichern. Die Verhaftung von mindestens 14 Politiker hat der ehemalige Verteidigungsminister angeordnet, darunter wohl auch vom ehemaligen Oppositionsführer und heutigem Präsidenten Lee Jae Myung.

Unsere Empfehlung für Sie

170 Tage auf dem Fahrrad: „Die Welt ist besser, als wir uns vorstellen“ – 20-Jähriger fährt nach Südkorea

170 Tage auf dem Fahrrad „Die Welt ist besser, als wir uns vorstellen“ – 20-Jähriger fährt nach Südkorea

Nils Hoffmann (20) ist mit dem Rad um die Welt gefahren. Uns hat er erzählt, warum er China am beeindruckendsten fand und welchen schwäbischen Klassiker er am meisten vermisste.

Doch Südkoreas Demokratie blieb standhaft. Die Abgeordneten verbarrikadierten sich in einem Saal der Nationalversammlung und erklärten Yoons Kriegsrechtsdekret in einer hastig einberufenen Abstimmung für ungültig. Ebenso erstaunlich ist, dass keiner der bewaffneten Soldaten auch nur einen einzigen Schuss während jener Ausnahmesituation abfeuerte.

Der ehemalige Ministerpräsident bekommt 23 Jahre

Über ein Jahr später sitzen nun große Teile von Yoons ehemaligem Kabinett hinter Gittern. Ex-Verteidigungsminister Kim Yong Hyun wurde zu 30 Jahren verurteilt, der ehemalige Ministerpräsident Han Duck Soo hat 23 Jahre bekommen.

Und dennoch widersprach das Gericht am Donnerstag einige der schwerwiegendsten Anschuldigungen, welche von der Staatsanwaltschaft erhoben wurden – dass etwa Yoon Suk Yeol mit seinem Kriegsrechtsdekret eine langfristige Diktatur geplant habe.

Unsere Empfehlung für Sie

Neuer Film von Park Chan-wook: Im Kampf auf Leben und Job – Die fiese Sozialsatire „No Other Choice“

Neuer Film von Park Chan-wook Im Kampf auf Leben und Job – Die fiese Sozialsatire „No Other Choice“

Wer braucht noch Fachleute in Zeiten von KI? In Park Chan-wooks grandios abgründiger Sozialsatire „No Other Choice“ versucht ein Aussortierter seine Karriere zu retten.

Der über einjährige Strafprozess gegen Yoon mutete, wie so oft bei politischen Fällen in Südkorea, streckenweise wie ein öffentliches Theater an. Dazu gehörte auch, dass die Sonderstaatsanwaltschaft die Todesstrafe gefordert hatte – wohlwissend, es handelt sich dabei nur um eine symbolische Botschaft, um dem erzürnten Volk ein Ventil für die angestaute Wut zu bieten. Tatsächlich wurde in Südkorea seit 1997 keine Todesstrafe mehr vollstreckt.

Yoon ist nicht der einzige Präsident, dem der Prozess gemacht wurde

Auch die lebenslängliche Gefängnisstrafe dürfte der 65-jährige Yoon keineswegs vollständig absitzen. Er ist schließlich bereits der fünfte ehemalige Präsident Südkoreas, der während der letzten drei Dekaden verurteilt wurde. Alle von ihnen wurden bislang begnadigt, meist nach nur wenigen Jahren Haft.

Unsere Empfehlung für Sie

Neu im Kino: Was taugt der Kinofilm „Winter in Sokcho“?

Neu im Kino Was taugt der Kinofilm „Winter in Sokcho“?

Neu im Kino: „Winter in Sokcho“ erzählt von den Lebensträumen einer jungen Frau in Südkorea – still und überaus poetisch.

Das konservative Lager dürfte sich so schnell nicht von seiner Identitätskrise erholen. Man ist im Umgang mit dem geschassten Yoon Suk Yeol zutiefst zerstritten. Nach wie vor gibt es loyale Anhänger, die auf eine Rückkehr des ehemaligen Staatsanwalts hoffen. Moderate Parteifunktionäre hingegen haben sich mehr oder weniger offen distanziert.

Bessere Beziehungen zu Nordkorea

Bei aktuellen Umfragen kommt die rechtsgerichtete People Power Party (PPP) nur mehr auf knapp über 20 Prozent, die linksgerichtete Demokratische Partei (DP) hingegen erreicht locker das doppelte an Zustimmung. Sie stellt seit letztem Sommer auch den regierenden Präsidenten Lee Jae Myung, der in allen politischen Kernfragen eine Kehrtwende vollzogen hat – und das auch in Bezug auf Nordkorea.

Unsere Empfehlung für Sie

K-Culture trifft Buchmarkt: Hype aus Südkorea: Wie Papertoons den Webtoon-Trend ins deutsche Regal bringt

K-Culture trifft Buchmarkt Hype aus Südkorea: Wie Papertoons den Webtoon-Trend ins deutsche Regal bringt

Millionen scrollen sie am Handy, jetzt erobern koreanische Webtoons die Buchläden. Der Stuttgarter Verlag Papertoons verrät, warum Gen Z trotz Digital-Abo 16 Euro für ein Buch zahlt.

Denn während Yoon unter höchster Geheimhaltung Überwachungsdrohnen in Richtung Pjöngjang entsandte und damit beinahe einen militärischen Konflikt provozierte, streckt Seoul unter der neuen Regierung nun wieder die diplomatische Hand zum nördlichen Nachbarn aus. Und pünktlich zum Urteilsspruch des in Pjöngjang verhassten Yoon hat das Kim-Regime nun erstmals wohlwollende Töne signalisiert: Dass sich Seoul für besagte Drohneninfiltrierung rückwirkend entschuldigt hat, wisse man sehr zu „schätzen“, teilte Kim Yo Jong, Schwester von Machthaber Kim Jong Un, am Donnerstagmorgen mit.

Weitere Themen

Lebenslange Haft: Die Strafe wird Südkoreas Ex-Präsident Yoon wohl kaum voll absitzen müssen

Lebenslange Haft Die Strafe wird Südkoreas Ex-Präsident Yoon wohl kaum voll absitzen müssen

Südkoreas früherer Präsident Yoon rief das Kriegsrecht aus und stürzte seine Land in eine Krise. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert.
Von Fabian Kretschmer
Wie veränderungsbereit sind die Deutschen?

Dringende Reformen Wie veränderungsbereit sind die Deutschen?

Die Ostdeutschen bewerten die Wiedervereinigung zunehmend kritischer. Der Deutschland-Monitor beschreibt, warum das so sein könnte.
Von Markus Brauer/KNA
Britische Medien: Epstein-Affäre: Früherer Prinz Andrew festgenommen

Britische Medien Epstein-Affäre: Früherer Prinz Andrew festgenommen

Laut britischer Medien wurde Andrew Mountbatten-Windsor im Zusammenhang mit den Ermittlungen um Jeffrey Epstein festgenommen.
UN-Menschenrechtsbüro in Genf: Anzeichen für ethnische Säuberungen in Gaza

UN-Menschenrechtsbüro in Genf Anzeichen für ethnische Säuberungen in Gaza

Systematische Zerstörung, Blockaden, Zwangsumsiedlungen: Das UN-Menschenrechtsbüro wirft Israel schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Wie Israel reagiert.
Haushaltsprobleme: Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus - aber Vorrang für Einsparungen

Haushaltsprobleme Klingbeil schließt Steuererhöhungen nicht aus - aber Vorrang für Einsparungen

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die Haushaltsprobleme des Bundes vorrangig über Einsparungen lösen, schließt aber auch Steuererhöhungen nicht aus.
Wegen Anführung eines Aufstands: Südkoreas Ex-Präsident Yoon zu lebenslanger Haft verurteilt

Wegen Anführung eines Aufstands Südkoreas Ex-Präsident Yoon zu lebenslanger Haft verurteilt

Per Kriegsrechtsdekret löste Yoon Suk Yeol 2024 die schwerste politische Krise in Südkorea seit Jahrzehnten aus. Nun wurde er schuldig gesprochen – wegen Anführung eines Aufstands.
Trotz geltender Waffenruhe: Israel greift erneut Ziele im Libanon an

Trotz geltender Waffenruhe Israel greift erneut Ziele im Libanon an

Zwischen Israel und der Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon gilt eine Waffenruhe. Israels Armee wirft der Miliz Verstöße gegen die Abmachungen vor - und greift erneut an.
Atomverhandlungen: Wird ein Krieg zwischen USA und dem Iran wahrscheinlicher?

Atomverhandlungen Wird ein Krieg zwischen USA und dem Iran wahrscheinlicher?

Die jüngsten Atomgespräche zwischen Washington und Teheran brachten erneut keine Lösung. Nun gibt es Befürchtungen, dass Donald Trump seine Drohung mit einem Angriff wahr machen könnte.
Fragen & Antworten: „Bewährungsprobe“: Erste Sitzung von Trumps Friedensrat

Fragen & Antworten „Bewährungsprobe“: Erste Sitzung von Trumps Friedensrat

Trump verspricht Frieden, doch wie realistisch ist die Umsetzung seines ehrgeizigen Plans? Mit Spannung wird die erste Sitzung des umstrittenen Friedensrates in Washington erwartet.
Vor Parteitag in Stuttgart: Merz: „Die Industrie darf nicht in die Knie gezwungen werden“

Vor Parteitag in Stuttgart Merz: „Die Industrie darf nicht in die Knie gezwungen werden“

Vor dem CDU-Parteitag in Stuttgart verspricht Bundeskanzler Friedrich Merz Reformen bei Sozialstaat und Steuern, räumt Unzufriedenheit ein – und erteilt Putin eine klare Absage.
Von Ellen Hasenkamp
Weitere Artikel zu Südkorea Urteil
 
 