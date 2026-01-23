Der Lebensmittel-Discounter baut Arbeitsplätze in Mülheim an der Ruhr ab. Diese Bereiche sind betroffen.

red/dpa 23.01.2026 - 09:34 Uhr

In der Deutschlandzentrale von Aldi Süd fallen in den nächsten Jahren mehrere Hundert Stellen weg. Das bestätigte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur. Eine konkrete Zahl wurde auf Nachfrage nicht genannt. Betroffen sind dem Vernehmen nach bis zu 500 Arbeitsplätze in den Bereichen Buchhaltung, Personal und Einkauf. Zuvor hatte die „Lebensmittel Zeitung“ darüber berichtet.