Für Verbraucher eignet sich die Zeit bis Anfang Oktober gut, um Kartoffeln zu kaufen. Die Preise könnten Experten zufolge auch bei kleinen Säcken auf deutlich unter einen Euro pro Kilo fallen.

dpa 25.09.2024 - 12:55 Uhr

Bonn - Verbraucher in Deutschland können in den nächsten ein bis zwei Wochen besonders preiswert Kartoffeln kaufen. "Es ist eine gute Zeit dafür, weil jetzt die Ernte ist. Die Preise werden deshalb weiter sinken", sagte der Marktexperte bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn, Christoph Hambloch. Ende September und Anfang Oktober sind die Kartoffeln demnach am günstigsten.