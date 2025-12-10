Die grün-gelb-rote Kennzeichnung als Hilfe zum Kauf gesünderer Produkte ist inzwischen vielen Supermarktkunden bekannt - wird sie auch genutzt?
Berlin - Fünf Jahre nach der Einführung des farbigen Nährwert-Logos Nutri-Score in Deutschland dringt die Verbraucherorganisation Foodwatch auf eine Kennzeichnungspflicht. "Solange nur vereinzelte Produkte im Supermarkt damit gelabelt sind, kann die Lebensmittelampel ihre positive Wirkung nicht entfalten", sagte Foodwatch-Expertin Luise Molling. Bisher sei nicht auf einen Blick vergleichbar, welches das ausgewogenste Tiefkühlgericht, Knuspermüsli oder Toastbrot ist. Erst wenn vom "Junkfood"-Konzern bis zum Bio-Hersteller alle Farbe bekennen müssten, sei Nutri-Score beim Einkauf praktisch nutzbar.