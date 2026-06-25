Bei den Bauern sind die Geschäftsaussichten gedrückt - auch weil Energie und Dünger so teuer sind. Stockt die Bundesregierung Geld von der EU auf?

dpa 25.06.2026 - 12:17 Uhr

Freiburg - Bundesagrarminister Alois Rainer will mögliche weitere Hilfe für deutsche Landwirte wegen gestiegener Kosten prüfen. Er sei froh, dass auf europäischer Ebene ein Paket gegen höhere Düngemittelpreise verabschiedet worden sei, sagte der CSU-Politiker beim Deutschen Bauerntag in Freiburg. Es werde unter Hochdruck geprüft, was darüber hinaus noch national gemacht werden könne. "Es ist schwierig bei der aktuellen Haushaltssituation", sagte Rainer. "Aber wir bleiben, was das anbelangt, dran."