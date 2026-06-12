Am 24. Juni endet traditionell die Saison für den deutschen Spargel. Im Mai erreichten die Preise die Tiefphase der Saison. Wie es nun zum Ende hin aussieht.
12.06.2026 - 04:00 Uhr
Bruchsal - Kurz vor Ende der Saison ziehen die Preise für deutschen Spargel laut Experten wieder an: Für 500 Gramm deutschen weißen Spargel zahlten Verbraucher in den Supermärkten Anfang dieser Woche je nach Sortierung zwischen 4,06 Euro und 6,29 Euro, wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mitteilte. In der Vorwoche lagen die Preise demnach noch bei 3,49 bis 5,99 Euro. Die Saison läuft traditionell noch bis zum 24. Juni, dem Johannistag.