Reiche Ernte für Deutschlands Gemüsebauern: Das Jahr 2025 brachte einen Rekord. Immer mehr Betriebe setzen auf Bio-Anbau.
26.02.2026 - 10:56 Uhr
Wiesbaden - Der Anbau von Bio-Gemüse in Deutschland legt weiter zu: Rund 20.600 Hektar hierzulande wurden im vergangenen Jahr ökologisch bewirtschaftet und damit 6,4 Prozent mehr als 2024, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Auf dieser Fläche ernteten landwirtschaftliche Betriebe 597.000 Tonnen Bio-Gemüse, ein Anstieg um 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.