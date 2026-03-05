Noch gut einen Monat bis Ostern - und es werden weniger Eier produziert als nachgefragt. Das liegt unter anderem an der Vogelgrippe. Wie voll werden die Osternester in diesem Jahr?
05.03.2026 - 04:30 Uhr
Bonn - Wer dieser Tage Eier kaufen will, muss gelegentlich improvisieren: Die Regale in Supermärkten und Discountern sind teils nicht so gut gefüllt wie gewohnt. Einzelne Sorten fehlen, die Auswahl ist mancherorts eingeschränkt. Auch von einer Eier-Krise ist gelegentlich die Rede. Wie ist die Situation?