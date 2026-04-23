Lebensmittel aus der Tiefkühltruhe sind in Deutschland gefragter denn je. Experten zufolge liegt das nicht nur am Trend zur Heißluftfritteuse.
23.04.2026 - 08:00 Uhr
Berlin - Fischstäbchen, Pommes, Geflügel, Pizza und Brötchen - tiefgekühlte Produkte sind in Deutschland beliebt. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 800 Gramm auf 51,6 Kilogramm, wie das Deutsche Tiefkühlinstitut mitteilte. Der Wert, der schon im Vorjahr gestiegen war, ist damit so hoch wie noch nie.