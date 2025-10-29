Der Preis für Butter im Einzelhandel sinkt immer weiter. Neben höheren Milchmengen auf dem Markt gibt es dafür noch andere Gründe.
29.10.2025 - 13:35 Uhr
Bonn - Für ein 250-Gramm-Päckchen Butter zahlen Kundinnen und Kunden in Supermärkten und bei Discountern nur noch 1,39 Euro. Schon zum dritten Mal innerhalb von sechs Wochen haben die Handelsketten die Preise ihrer Eigenmarken gesenkt. Butter ist damit so billig wie lange nicht - nachdem sie Ende 2024 noch auf einen Rekordpreis gestiegen war. Wie ist das möglich?