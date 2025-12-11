In den Regalen der Discounter Aldi und Lidl werden die Schokoladentafeln des Unternehmens vorerst nicht zu finden sein. Geschäftsführer Lechner erklärt in einem Interview, warum.
Kilchberg - Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli lehnt eine Zusammenarbeit mit den deutschen Lebensmitteldiscountern Aldi und Lidl ab. Im Interview mit der "Zeit" sagte Unternehmenschef Adalbert Lechner: "Sonst enden wir bei immer mehr und stärkeren Sonderangeboten und entwerten unsere Marke."