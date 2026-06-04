Kunden kaufen immer mehr Eigenmarken. Klassische Markenprodukte verlieren an Bedeutung. Was steckt hinter dem Wandel im Einkaufsverhalten?
04.06.2026 - 04:30 Uhr
Köln - Ob Cola, Schokolade oder Ketchup: In Regalen von Supermärkten und Discountern stehen Markenprodukte und die preisgünstigeren Eigenmarken der Händler häufig nebeneinander. Abgestimmt wird an der Kasse. Das Ergebnis war zuletzt eindeutig: Während Umsatz und Absatz von Eigenmarken 2025 zulegten, taten sich Herstellermarken schwer. Deren Umsatz stieg nur wegen der gestiegenen Preise, die verkaufte Menge sank. Das zeigen Zahlen des Marktforschungsinstituts YouGov.