In puncto Lebensmittel sah es im Waiblinger Zentrum zuletzt schlecht aus: Tegut zu, Rewe wegen Umbau geschlossen. Am Dienstag eröffnen Lisa und Kai Reichert nun einen Edeka-Markt.

Gleich morgens um 7 Uhr geht es am Dienstag, 16. September, los. „Wir machen den Laden zu unseren normalen Öffnungszeiten auf“, sagt Lisa Reichert über die neue Edeka-Filiale, die sie und ihr Mann Kai künftig in der Fronackerstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) betreiben. Zuvor war in dem Gebäude mehrere Jahre lang eine Filiale der Firma Tegut untergebracht. Diese schloss allerdings Ende Dezember vergangenen Jahres – aus „wirtschaftlichen Gründen“, wie die Pressestelle des Unternehmens damals mitteilte.

Die durch das Ende der Tegut-Filiale entstandene Versorgungslücke in der Innenstadt wurde durch die vorübergehende Schließung des nahe gelegenen Rewe-Markts am Alten Postplatz verschärft. Dieser wird aktuell modernisiert und vergrößert und öffnet voraussichtlich Ende Oktober wieder. „Wir haben schon einige Rückmeldungen bekommen, dass man sich auf den Supermarkt und auf Edeka freut. In Waiblingen gab es bisher ja keinen Edeka“, sagt Lisa Reichert.

Wer die neue Filiale betritt, wird einige Veränderungen im Vergleich zu vorher bemerken. Der Laden an der Ecke Fronackerstraße/Albert-Roller-Straße sei einem umfangreichen Umbau unterzogen worden, sagt Lisa Reichert. Unter anderem wurde eine halbhohe Trennwand, die sich mitten im Lebensmittelmarkt befand, entfernt. „Der Laden wirkt dadurch viel offener, größer und freundlicher.“ Für seine zentrale Lage sei der City-Markt mit seinen knapp 1300 Quadratmetern Fläche großzügig dimensioniert.

Große Obst- und Gemüseabteilung

Der neue Edeka-Markt liegt direkt an der Fronackerstraße. Foto: Frank Eppler

Ihre potenziellen Kunden sehen die Reicherts daher längst nicht nur in Menschen, die in der Nachbarschaft arbeiten und sich im Laden auf die Schnelle mit Snacks, Essen für die Mittagspause und einigen Zutaten fürs Abendessen versorgen wollen. „Wir sind nicht für ein bestimmtes Publikum da, sondern auch Nahversorger für Waiblingen. Hier kann man seinen kompletten Wocheneinkauf erledigen.“ ﻿Im Laden gibt es eine große Obst- und Gemüseabteilung mit Salaten und Convenience-Produkten, eine Käse-, Wurst- und Fleischtheke, eine große Abteilung mit Molkereiprodukten und frische Backwaren aus einem kleinen Backshop. Marktleiter in Waiblingen wird der bisherige stellvertretende Marktleiter am Standort Endersbach, Hasan Kücükdogan.

Wie in der Endersbacher Filiale bestücken auch in Waiblingen etliche regionale Erzeuger die Regale: So gibt es beispielsweise Weine aus dem Remstal, Kartoffeln liefert der Bauernhof Mergenthaler, Mehle und Saaten stammen aus der Hegnacher Mühle und Wurstwaren von der Metzgerei Kurz in Schorndorf. „Zunächst bieten wir von Kurz Dosen und abgepackte SB-Ware an, es kann aber sein, dass wir noch Thekenware aufnehmen“, sagt Lisa Reichert. ﻿

Die 31-Jährige und ihr ein Jahr älterer Mann setzen im neuen Markt auf Selbstbedienungskassen, denn: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass sie sehr gut angenommen werden.“ Alternativ gibt es aber noch drei Kassen, an denen Beschäftigte des Marktes sitzen und abkassieren. Was Lisa Reicherts Urgroßvater wohl zu den Self-Scanning-Kassen sagen würde? „Er hat 1927 ein Kolonialwarenlädle in Beutelsbach eröffnet.“ Die Großeltern gründeten dort später den ersten Selbstbedienungsladen, Lisa Reicherts Vater machte sich dann Ende der 1990er Jahre mit einem eigenen Lebensmittelladen in Endersbach selbstständig.

Kartoffeln aus Hegnach

Lisa Reichert und ihr Mann, der bei der Heirat ihren Nachnamen angenommen hat, sind also schon die vierte Generation in der Branche. Mit 17, 18 Jahren habe sie schon überlegt, einen Beruf in einem anderen Bereich zu ergreifen, sagt die 31-Jährige: „Aber die Liebe zum Lebensmittelhandel war doch so groß, dass ich zum Schluss dort gelandet bin.“