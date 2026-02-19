Kaffee, Tierfutter und Snacks im Fokus: Nestlé bündelt nach einem Gewinnrückgang 2025 die Kräfte und setzt auf weniger Sparten. Welche Folgen hat das Sparprogramm für die Mitarbeiter und Kunden?
19.02.2026 - 12:43 Uhr
Vevey - Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut nach einem Gewinnrückgang sein Geschäft um. Künftig will sich das Unternehmen auf die vier Kernbereiche Kaffee, Tierfutter, Ernährung und Gesundheit sowie Lebensmittel und Snacks konzentrieren, wie Nestlé am Donnerstag in Vevey mitteilte. Die bisherigen Bereiche Ernährung und Gesundheit werden zu einer Einheit zusammengefasst. Damit will der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil das Geschäft vereinfachen und Einsparungen erzielen.