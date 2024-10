Unbekannte haben am Freitag in einem Lebensmittelmarkt in Waiblingen Pyrotechnik gezündet und damit eine Mitarbeiterin beworfen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

fro 07.10.2024 - 10:45 Uhr

In einem Lebensmittelmarkt am Alten Postplatz in Waiblingen haben Unbekannte am Freitagnachmittag einen Silvesterböller gezündet und damit eine Mitarbeiterin beworfen. Die 26-Jährige blieb unverletzt. Die Hintergründe sind noch unklar, die Täter bisher nicht identifiziert.