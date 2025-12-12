Kunden können sich freuen: Orangensaft ist wieder etwas günstiger geworden. In den letzten Jahren waren die Preise stark gestiegen. Der Saft ist aber längst nicht mehr so gefragt, wie er mal war.
12.12.2025 - 04:00 Uhr
Bonn - Nach den deutlichen Preissteigerungen der vergangenen Jahre geben die Preise für Orangensaft bei Discountern und in Supermärkten wieder etwas nach. Grund seien bessere Ertragsprognosen in Brasilien, sagt Marktanalystin Eva Würtenberger von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft.