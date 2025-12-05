77.000 Helfer packen bei den Tafeln an – doch ein Drittel der Einrichtungen sucht weiter dringend Unterstützung. Warum trotz zusätzlicher Helfer die Lage angespannt bleibt.
05.12.2025 - 01:01 Uhr
Osnabrück - Die Lebensmitteltafeln in Deutschland melden eine steigende Zahl ehrenamtlicher Helfer, suchen aber weiter dringend zusätzliche Kräfte. "Die Zahl der Engagierten ist in diesem Jahr erfreulicherweise um etwa 2.000 auf rund 77.000 gestiegen", sagte der Vorsitzende von Tafel Deutschland, Andreas Steppuhn, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Trotzdem fehle einem Drittel der Tafeln immer noch dringend Helferinnen und Helfer.