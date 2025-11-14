Hat sich eine Familie aus Deutschland in Istanbul an Essen vergiftet? Der Schock nach dem Tod von zwei Kindern sitzt tief. Nun suchen die Ermittler nach dem Ursprung.
Istanbul - Nachdem zwei Kinder im Alter von sechs und drei Jahren in Istanbul mutmaßlich an einer Lebensmittelvergiftung gestorben sind, ermitteln die Behörden zu den Hintergründen. Die Polizei werte dazu die Bilder der Überwachungskameras des Hotels der Familie im Stadtteil Fatih aus, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Zudem seien vier Zeugen befragt worden. Die Eltern kämpfen demnach weiter um ihr Leben und liegen auf der Intensivstation.