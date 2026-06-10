Mehr Strom, weniger Verluste: Rainer Marquardts Technologie sorgt weltweit für effiziente Energieübertragung. Für sein Lebenswerk erhält er nun den Europäischen Erfinderpreis.
10.06.2026 - 15:30 Uhr
München (dpa/lby) - Der in Bayern lehrende Elektroingenieur Rainer Marquardt ist mit dem Europäischen Erfinderpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der von ihm entwickelte Modulare Mehrpunkt-Converter (MMC) gilt als Durchbruch auf dem Gebiet der Leistungselektronik, wie das Europäische Patentamt mitteilte.