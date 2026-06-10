SpaceX-Börsengang Wo kann man die SpaceX-Aktie kaufen? - Was deutsche Anleger wissen sollten

SpaceX geht mit der größten Bewertung aller Zeiten an die Börse und deutsche Anleger können direkt beim IPO einsteigen. Doch hinter dem Hype stecken ungelöste Fragen. Wo man die Aktie kaufen kann und was man wissen sollte.